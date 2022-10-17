تعریق شبانه دوره یائسگی گاهی شدیدتر از گرگرفتگی هاست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، مطالعه آنها نشان داد که هر دو می‌توانند به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی زنان تأثیر بگذارند، اما تعریق شبانه ممکن است استرس بیشتری به همراه داشته باشد.

«سوفیا شرایر»، محقق این مطالعه و دانشجوی دانشگاه ماساچوست، گفت: «ما می‌دانیم که اختلالات خواب یکی از بزرگترین آسیب‌ها برای زنانی است که در دوران یائسگی قرار می‌گیرند، اما این نتایج منحصر به فرد است زیرا نشان می‌دهد زنانی که به جای گرگرفتگی، تعریق شبانه را تجربه می‌کنند، ممکن است حتی بیشتر آسیب ببینند.»

تعریق شبانه و گرگرفتگی ممکن است شبیه هم به نظر برسند، اما یکسان نیستند. گرگرفتگی روز یا شب اتفاق می‌افتد و ممکن است شامل تعریق نباشد. تعریق شبانه دوره‌های تعریق شدید در طول شب است.

تعریق شبانه به طور قابل توجهی با افسردگی و استرس مرتبط است. محققان دریافتند حتی زمانی که گرگرفتگی‌ها در شب اتفاق می‌افتد، آن هم با افسردگی همراه است.

همچنین در زنانی که گرگرفتگی‌شان بیشتر در شب اتفاق می‌افتد، به طور قابل‌توجهی نرخ افسردگی شأن بالاتر از آن‌هایی است که گرگرفتگی‌شان در طول روز اتفاق می‌افتد.

به گفته محققان، این مطالعه نشان می‌دهد که علائم یائسگی مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه می‌تواند به طور قابل توجهی کیفیت زندگی زنان را کاهش دهد و باید توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی جدی گرفته شود.

محققان خاطرنشان کردند تحقیقات بیشتری برای درک کامل مکانیسم‌های این علائم و تأثیر کلی آنها بر تجربه یائسگی زنان ضروری است.