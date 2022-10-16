تنوع بخشی در گردشگری عامل توسعه این صنعت در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد بعد از ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از پوستر دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس بیان کرد: با توجه به حضور مخاطبان ملی و بین المللی در نمایشگاه گردشگری پارس از این رو برنامه ریزی ویژه ای در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: تنوع بخشی به صنایع دستی یکی از موضوعاتی است که می‌توان صنعت گردشگری را توسعه بخشید.

محسن نژاد در خصوص محورهای برگزاری این نمایشگاه نیز عنوان کرد: ایجاد نمایشگاه گردشگری با محوریت گردشگری غذا از جمله رویکردهای است که در این نمایشگاه مدنظر بوده و گردشگری الکترونیک و گردشگری مذهبی از دیگر رویکردهایی است که در این نمایشگاه مد نظر است.

به گفته این مقام مسئول فارس دارای بیشترین آثار ثبت شده در حوزه میراثی است و این ظرفیت‌ها نیازمند معرفی است از این رو ماهیت برگزاری نمایشگاه پارس بر همین اساس بوده است.

محسن نژاد معتقد است: رویکرد تبلیغات و بازاریابی در حوزه گردشگری باید مورد توجه فعالین اقتصادی باشد از این رو نباید از سایر نمایشگاه‌های گردشگری که در سطح جهان برگزار می‌شود غافل شد این در حالی است که نمایشگاه گردشگری پارس می‌تواند اثرگذاری ویژه ای در حوزه گردشگری استان و کشور داشته باشد.

بختیاری معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس نیز در این جلسه گفت: نمایشگاه گردشگری پارس می‌توان یکی از بهترین نمایشگاه‌های گردشگری در سطح کشور باشد.

وی ادامه داد: فارس به عنوان مقصد گردشگری همواره در ایران و کشورهایی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری شناخته‌اند بسیار حائز اهمیت بوده و با دارا بودن بیش از دو میلیون شهروند در کلان شهر شیراز می‌توان نقش اثرگذاری در این بخش داشته است.

بختیاری یادآور شد: طی ٧٠ سال گذشته اولین گردشگری تجاری در جهان ایجاد شد و موضوع اقتصاد در این بخش مورد توجه فعالین این حوزه بوده اما با تکامل گردشگری و اقتصاد گردشگری شاهد هستیم که حوزه‌های دیگری نیز به بخش گردشگری اضافه شد و بایستی سایر معیارهای اجتماعی نظیر بازاریابی، علم، طبیعت و محیط زیست نیز در این بخش دیده شد.

این مقام مسئول متذکر شد: طی چند سال اخیر به جایگاهی رسیده‌ایم که تنوع گردشگری در این حوزه رشد ویژه ای داشته و دنیای جدیدی پیش روی گردشگران قرار داده است.

گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس قرار است از ٢٣ لغایت تا ٢۶ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار خواهد شد.