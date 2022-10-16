بصیرت و جهاد تبیین نیازهای غلبه بر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست دفتر نمایندگی نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان دیر، اظهار داشت: شورای نگهبان چشم تیزبین نظام اسلامی است.

امام جمعه دیر افزود: کسانی که در زیرمجموعه‌های وابسته به شورای نگهبان فعالیت می‌کنند باید در مقابل ناملایمات صبور باشند.

وی با تاکید بر الگوگیری از شخصیت و سیره و روش پیامبر اسلام، بیان کرد: خوش خلقی، بردباری، استقامت در راه حق از جمله ویژگی‌های مهم شخصیت نبی اکرم (ص) است.

حسینی یکی از عوامل موفقیت پیامبر اسلام را استقامت ایشان دانست و گفت: امروز هم نظام اسلامی و هم رهبر فرزانه انقلاب مانند جدش با اینکه مظلوم واقع شده اما مقتدر است.

وی اضافه کرد: امروز دشمن از طریق جنگ رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای مغز جوان و نوجوان ما را شستشو و آنها را ابزار دست خود قرار می‌دهد.

امام جمعه دیر بیان کرد: در حوادث اخیر بعضی‌ها تحت تأثیر القائات دشمن کشف حجاب و عده‌ای نیز کشف نقاب کردند و چهره واقعی خود را نشان دادند ولی ما همان طور که رهبر انقلاب فرمودند به پیروزی الهی امیدوار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی گردنه‌ها و فتنه‌های زیادی را پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده و این خطر هم دفع و شر دشمن به خودش بر می‌گردد.

حسینی، داشتن بصیرت و جهاد تبیین را دو شرط برای غلبه بر دشمن دانست و افزود: با بصیرت و آگاهی، دشمن و شیوه دشمنی او و روش مقابله با او را بشناسیم و بعد از آن با جهاد تبیین خانواده‌های خود را از گزند دشمن حفظ کنیم.

امام جمعه دیر تاکید کرد: در دفاع از نظام و حمایت از رهبری ثابت قدم باشیم.

در این آئین از خدمات و تلاش‌های ۱۳ ساله درویش سعادتمند تجلیل و عبدالرسول صالحی به عنوان سرپرست جدید دفتر نمایندگی نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان دیر معرفی شد.