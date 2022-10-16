به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نقوی با اعلام این خبر، اظهار کرد: سومین دوره جشنواره کشوری تجارب برتر مدیران و معاونین «دبیرستان‌های دوره اول متوسطه» با حضور مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش، رؤسای ادارات آموزش متوسطه و مدیران و معاونان مدارس شرکت کننده از سراسر کشور در پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان مشهد مقدس برگزار شد، افزود: اختتامیه سومین جشنواره ایده‌های نو و تجارب برتر مدیران و معاونین مدارس دوره اول متوسطه به کمک دبیرخانه در استان خراسان رضوی با حضور ۷۵۸۶ نفر از مدیران و معاونان مدارس در جشنواره برگزار شد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۶۷ اثر موفق به راهیابی به مرحله کشوری شدند و از این تعداد ۴۰ اثر برگزیده شد که اثر آقای «احسان قربانی»، مدیر آموزشگاه علامه حلی ناحیه یک همدان در بخش مدیران به عنوان طرح برتر کشوری انتخاب شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خاطر نشان کرد: این جشنواره در مهرماه جاری به میزبانی مشهد مقدس و باحضور آثار برتر استان‌های کشور در حوزه ایده‌ها و تجارب مدیریتی طی یک هفته ارائه و داوری شد.