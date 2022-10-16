بیش‌ از ۷۶ هزار کردستانی مبتلا به فشار خون بالا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دکتر فرزام بیدارپور اظهار داشت: شهروندان برای تشخیص و کنترل فشار خون بالا به مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند تا بیماری آنها به موقع تشخیص داده شود.

وی افزود: بیماری فشارخون بالا که به قاتل خاموش معروف است علامت خاصی نداشته و تشخیص آن تنها با اندازه گیری مناسب امکانپذیر است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به تفکیک جنسیتی بیماران مبتلا به فشار خون بالا افزود: از تعداد کل مبتلایان، ۴۹ هزار و ۱۸۵ نفر زن و ۲۷ هزار و ۴۶۲ نفر مرد هستند.

بیدارپور اظهار داشت: طبق نتایج پژوهش‌های ثبت شده، مردان کمتر برای کنترل بیماری‌های خود در مراحل نخست بیماری تلاش می‌کنند و بنابراین احتمالاً جمعی از بیماران فشار خونی در این گروه شناسایی نشده اند.

وی با بیان اینکه طیف وسیعی از بیماران با فشار خون بالا در گروه سنی بالاتر از ۶۰ سال قرار دارند، اضافه کرد: از میان کل بیماران شناسایی شده و تحت درمان با فشار خون بالا در کردستان، ۴۷.۴۲ درصد از بیماران در روستا و ۵۲.۵۸ درصد در شهرها ساکن هستند.