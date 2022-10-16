به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر غفاری آثار یکشنبه در دومین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان رزن که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر لزوم توجه به مناسب سازی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه ارتقای امتیاز مناسب سازی دستگاه‌های اجرایی شهرستان نسبت به سال گذشته نشان از توجه ویژه به این مهم است، افزود: امتیاز شهرستان طی سال ۱۴۰۰ به ۳۴ امتیاز از ۵۰ امتیاز ارتقا یافته و با پیگیری‌های بعدی، این امتیاز ارتقا خواهد داشت.

غفاری آثار بر لزوم پای کار بودن تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید و از اداراتی که امتیاز پایینی را در این جشنواره کسب کرده‌اند، انتقاد کرد.

فرماندار رزن در این راستا از ادارات محیط زیست، اوقاف، تعاون روستایی و کانون پرورشی و فکری شهرستان انتقاد کرد و گفت: تمامی ادارات شهرستان، ملزم به اجرای مناسب سازی در اسرع وقت هستند.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه برای پیشبرد مناسب سازی باید نظام مهندسی نیر پای کار باشد، به وضعیت منزل مددجویان بهزیستی نیز اشاره کرد و گفت: باید پیمانکار ذی صلاح برای مناسب‌سازی منازل مددجویان بهزیستی رزن وارد کار شود.

فرماندار رزن با تصریح بر اینکه اداره راه و شهرسازی شهرستان باید نظارت عالیه داشته باشد، گفت: هرجا که شهرداری به وظایفش عمل نکرده، اداره راه و شهرسازی باید ورود به موقع داشته باشد.

وی در این راستا به موضوع سد معبر اشاره کرد و افزود: شهرداری رزن و سردرود باید با این افراد برخورد جدی داشته باشند و در این زمینه نیز فرهنگسازی شود.

گفتنی است؛ در این جلسه گزارشی از سوی رئیس بهزیستی شهرستان و کارشناس مناسب سازی این اداره از امتیازات مکتسبه دستگاه‌های اجرایی شهرستان در جشنواره شهید رجایی ۱۴۰۰ و اولویت‌های هر دستگاه اجرایی ارائه شد.