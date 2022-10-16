  1. استانها
  2. قم
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

فرنگی کاران قمی به المپیاد استعدادیابی برتر اعزام شدند

فرنگی کاران قمی به المپیاد استعدادیابی برتر اعزام شدند

قم- نائب رئیس هیئت کشتی قم از اعزام فرنگی کاران این استان به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین دوره از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور از فردا دوشنبه در تهران آغاز می‌شود و به مدت ۲ روز ادامه خواهد یافت و تیم قم نیز به این مسابقات اعزام شد.

رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: نماینده قم در این مسابقات با ترکیب کامل و با شرکت ۱۲ کشتی گیر فرنگی کار حضور پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: سرمربی تیم قم مهدی باقری است و محمد علی حیدری و امیرعباس مرادی به عنوان مربی او را در کادر فنی همراهی خواهند کرد.

وزیری ترکیب تیم اعزامی از قم را به شرح زیر اعلام کرد:

۳۵ کیلوگرم: حمید رضا اسکندری
۳۸ کیلوگرم: فرهاد شعبانی
۴۱ کیلوگرم: حسین یاوری
۴۴ کیلوگرم: حسین قادری
۴۸ کیلوگرم: ابوالفضل اسدی
۵۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری
۵۷ کیلوگرم: احسان سلمانپور
۶۲ کیلوگرم: امیر عباس براتی
۶۸ کیلوگرم: علی بیگدلی
۷۵ کیلوگرم: علی اصغر جباری
۸۵ کیلوگرم: محمدامین ابولحسنی
۱۰۰ کیلوگرم: پارسا یوسفی

کد مطلب 5610312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها