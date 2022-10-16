فرنگی کاران قمی به المپیاد استعدادیابی برتر اعزام شدند

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین دوره از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور از فردا دوشنبه در تهران آغاز میشود و به مدت ۲ روز ادامه خواهد یافت و تیم قم نیز به این مسابقات اعزام شد.
رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: نماینده قم در این مسابقات با ترکیب کامل و با شرکت ۱۲ کشتی گیر فرنگی کار حضور پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: سرمربی تیم قم مهدی باقری است و محمد علی حیدری و امیرعباس مرادی به عنوان مربی او را در کادر فنی همراهی خواهند کرد.
وزیری ترکیب تیم اعزامی از قم را به شرح زیر اعلام کرد:
۳۵ کیلوگرم: حمید رضا اسکندری
۳۸ کیلوگرم: فرهاد شعبانی
۴۱ کیلوگرم: حسین یاوری
۴۴ کیلوگرم: حسین قادری
۴۸ کیلوگرم: ابوالفضل اسدی
۵۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری
۵۷ کیلوگرم: احسان سلمانپور
۶۲ کیلوگرم: امیر عباس براتی
۶۸ کیلوگرم: علی بیگدلی
۷۵ کیلوگرم: علی اصغر جباری
۸۵ کیلوگرم: محمدامین ابولحسنی
۱۰۰ کیلوگرم: پارسا یوسفی
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