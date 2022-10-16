فرنگی کاران قمی به المپیاد استعدادیابی برتر اعزام شدند

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین دوره از مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور از فردا دوشنبه در تهران آغاز می‌شود و به مدت ۲ روز ادامه خواهد یافت و تیم قم نیز به این مسابقات اعزام شد.

رئیس هیئت کشتی استان قم بیان کرد: نماینده قم در این مسابقات با ترکیب کامل و با شرکت ۱۲ کشتی گیر فرنگی کار حضور پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: سرمربی تیم قم مهدی باقری است و محمد علی حیدری و امیرعباس مرادی به عنوان مربی او را در کادر فنی همراهی خواهند کرد.

وزیری ترکیب تیم اعزامی از قم را به شرح زیر اعلام کرد:

۳۵ کیلوگرم: حمید رضا اسکندری

۳۸ کیلوگرم: فرهاد شعبانی

۴۱ کیلوگرم: حسین یاوری

۴۴ کیلوگرم: حسین قادری

۴۸ کیلوگرم: ابوالفضل اسدی

۵۲ کیلوگرم: ابوالفضل شیری

۵۷ کیلوگرم: احسان سلمانپور

۶۲ کیلوگرم: امیر عباس براتی

۶۸ کیلوگرم: علی بیگدلی

۷۵ کیلوگرم: علی اصغر جباری

۸۵ کیلوگرم: محمدامین ابولحسنی

۱۰۰ کیلوگرم: پارسا یوسفی