به گزارش خبرنگار مهر، نادر نوروزی شهردار کرمانشاه ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دو پروژه بزرگراهی کرمانشاه با اشاره به اهمیت این ۲ پروژه، اظهار کرد: طول این ۲ بزرگراه مجموعاً شش کیلومتر است که ۹۰۰ متر آن قبلاً انجام گرفته و مابقی آن ظرف ۴۵ روز اخیر اجرایی شده است.

وی افزود: این ۲ بزرگراه شهرک‌های کیهانشهر، آریاشهر، سجادیه، بسیج و روستای مرادآباد را از بن بست خارج کرده و به بزرگراه امام خمینی (ره) وصل می‌کند.

نوروزی تاکید کرد: این مسیرهای بزرگراهی ادامه دارد و در تلاش هستیم یک رینگ نعلی شکل در شهر ایجاد کنیم که از آرامستان جدید شروع شده و تا الهیه می‌رسد و از آنجا به پشت شهرک دولت آباد متصل می‌شود.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: راه اندازی این رینگ می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک شرق به غرب کرمانشاه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمان بندی فازهای مختلف این پروژه صورت گرفته و طبق آن پیش رفته و به تدریج فازهای پروژه به بهره برداری می‌رسد.