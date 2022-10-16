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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸

شهردار کرمانشاه:

رینگ نعلی شکل در شهر کرمانشاه برای حل مشکل ترافیکی ایجاد می‌شود

رینگ نعلی شکل در شهر کرمانشاه برای حل مشکل ترافیکی ایجاد می‌شود

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه گفت: رینگ نعلی شکل در شهر کرمانشاه برای حل مشکل ترافیکی ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نوروزی شهردار کرمانشاه ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دو پروژه بزرگراهی کرمانشاه با اشاره به اهمیت این ۲ پروژه، اظهار کرد: طول این ۲ بزرگراه مجموعاً شش کیلومتر است که ۹۰۰ متر آن قبلاً انجام گرفته و مابقی آن ظرف ۴۵ روز اخیر اجرایی شده است.

وی افزود: این ۲ بزرگراه شهرک‌های کیهانشهر، آریاشهر، سجادیه، بسیج و روستای مرادآباد را از بن بست خارج کرده و به بزرگراه امام خمینی (ره) وصل می‌کند.

نوروزی تاکید کرد: این مسیرهای بزرگراهی ادامه دارد و در تلاش هستیم یک رینگ نعلی شکل در شهر ایجاد کنیم که از آرامستان جدید شروع شده و تا الهیه می‌رسد و از آنجا به پشت شهرک دولت آباد متصل می‌شود.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: راه اندازی این رینگ می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک شرق به غرب کرمانشاه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمان بندی فازهای مختلف این پروژه صورت گرفته و طبق آن پیش رفته و به تدریج فازهای پروژه به بهره برداری می‌رسد.

کد مطلب 5610318

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    نظرات

    • داریوش IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
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      پناه‌برخداشهرداری‌داشته‌باشیم‌که‌به‌فکرمردم‌باشه‌ برعکس‌دیگرشهردارهای‌شهرمان

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