۸۹ تخلف در داروخانه های آذربایجان غربی ثبت شد

لعیا صدیق راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام داروخانه‌های استان به نسخه نویسی الکترونیکی مجهز هستند و نسخه‌ها به صورت الکترونیکی صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از نظر نرم افزاری در صدور نسخه مشکل خاصی در داروخانه‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه دریافت و پذیرش نسخه‌ها، منوط به داشتن اینترنت است قطعی و یا کندی سرعت اینترنت، نسخه نویسی را با مشکل مواجهه کرده است.

صدیق راد با اشاره به اینکه ۴۸۱ داروخانه در سطح استان فعال هستند، خاطر نشان کرد: در ۳ ماهه دوم سال جاری ۱۲۶۹ بازدید از داروخانه‌های استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: در سال جاری پلمب یا تعطیلی داروخانه در استان به دلیل انجام تخلف صورت نگرفته است.

صدیق راد یادآور شد: در ۳ ماهه دوم سال جاری از بازرسی‌های انجام شده ۸۹ مورد تخلف گزارش شد که ۲۰ مورد تخلف مرتبط به تعزیرات بود که ارجاع شد، ۵ مورد تخلف دارویی بود که به نظام پزشکی ارجاع شد، ۲۲ مورد اخطار کتبی با درج در پرونده بود و ۲ مورد هم به دلیل انجام تخلف سهمیه دارویی شأن قطع شد.

مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ادامه داد: در حال حاضر ۴۲ شرکت توزیع دارو در استان فعالیت دارند.