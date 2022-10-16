نقش گروه های تجزیه طلب در اغتشاشات اخیر محسوس بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی روز یکشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی دولت در استان افزود: تاخیر در اطلاع رسانی دقیق و صحیح باعث خسارت‌ها و آسیب‌های زیادی می‌شود.

وی افزود: چنانچه مردم در جریان امور و اقدامات دولت نباشند نمی‌توانند قضاوت درستی از عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف داشته باشند.

حسنی عنوان کرد: نیاز است که رسانه‌ها و روابط عمومی دستگاه‌ها اجرایی فعالیت‌های خود در این حوزه بیشتر کنند.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد؛ دستگاه‌های که عضو شورای اطلاع رسانی هستند به لحاظ حقوقی مکلف هستند ضمن حضور در جلسات، در تصمیمات شورا نیز مشارکت فعال داشته باشند که این مهم محقق شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اضافه کرد: پوشش سخنان خانواده‌های شهدا امنیت و نقش عوامل تجزیه طلب در اغتشاشات اخیر اقدامات بسیار خوبی است که باید استمرار داشته باشد.

حسنی تصریح کرد: در شرایط فعلی نقش رسانه‌ها باید پرنگ تر و ملموس‌تر باشد و اداره کل تبلیغات اسلامی، حوزه هنری و سایر دستگاه‌های اجرایی عضو این شورا همچون گذشته باید پای کار بیایند.

معاون استاندار ایلام بیان داشت: نقش ضد انقلاب و گروه‌های تجزیه طلب در اغتشاشات اخیر محسوس بود و دستگاه‌های جاسوسی کشورهای متخاصم اهداف مشخص خود را دنبال کردند اما از جوانان انقلابی شکست خوردند و فتنه آنان به فضل خدا خنثی شده که باید اطلاع رسانی در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.

حسنی با تاکید بر ضرورت تلاش در راستای اثربخشی فعالیت‌های شورای اطلاع رسانی استان، افزود: باید از همه ظرفیت‌های موجود جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اقدامات دولت به مردم بهره گرفته شود.