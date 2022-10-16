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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۶

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر:

باند سارقان موتورسیکلت در دره شهر دستگیر شدند

باند سارقان موتورسیکلت در دره شهر دستگیر شدند

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر از شناسایی و دستگیری باند سارقان موتورسیکلت و کشف ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم حسنی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه، سارقان را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی، مأموران در عملیاتی ضربتی سه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده تاکنون به ۱۵ فقره سرقت موتور سیکلت در شهرستان اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ حسنی با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مرجع قضائی، به راکبان موتورسیکلت‌ها توصیه و تأکید کرد: ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و امنیتی، از پارک موتورسیکلت و وسایل نقلیه موتوری در محیط‌های تاریک و فاقد روشنایی مناسب خودداری کنند.

کد مطلب 5610339

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