ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه مراسم اختتامیه مرحله استانی ششمین جشنواره ملی فانوس امروز با حضور الله‌نور کریمی تبار امام جمعه ایلام، سرهنگ محمدحسین فولادی مدیرکل حفط آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سرهنگ فرج رستمی فرمانده مرزبانی، عبدالصاحب نادری فرماندار ایلام و جمعی از خانواده شهدا و هنرمندان در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام برگزار شد.

در این مراسم از ۲۴ اثر هنری که در مرحله استانی پذیرفته شدند تجلیل به عمل آمد.

آثار برگزیده با موضوعاتی از قبیل نقش مردم استان ایلام و رشادت شهدا و ایثارگران در دفاع مقدس است.

در حاشیه این مراسم فیلم کوتاه «گوش برها» به کارگردانی «احمد غلامی» اکران شد.