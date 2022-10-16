تأثیرگذاری گردشگری در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی

‌به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی عصر امروز یکشنبه در کمیته تخصصی صنایع دستی و گردشگری استان با اعلام این مطلب، بیان داشت: حمایت از این حوزه سبب تأثیر گذاری بسیار آن در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه فعالان صنایع دستی استان باید تولیدات خود را با عنوان برندی خاص ارائه کنند، افزود: بخش تعاون در این خصوص به خوبی می‌تواند نقش آفرینی کند.

وی از ضعف در حوزه نشان تجاری تولیدات استان خبر داد و اظهار کرد: در سال‌های گذشته نتوانسته ایم تولیدات صنایع دستی خراسان جنوبی را نشان تجاری مناسبی به جهان صادر کنیم

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: اداره کل میراث، صنایع دستی و گردشگری استان حمایت‌های خاصی از تولید کنندگان صنایع دستی انجام می‌دهد که باید با بهره گیری از آن زیست بوم و فرهنگ خراسان جنوبی به دنیا معرفی شود.

اشرفی افزود: دستگاه‌های تخصصی باید پی گیری لازم را در خصوص انحراف در تسهیلات با نظارت درست انجام دهند تا اعطای تسهیلات بانکی، خروجی مناسبی داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر در چند سال گذشته تسهیلات به نقطه هدف اصابت می‌کرد باید اکنون شاهد انجام اقدامات مناسبی در این باره می‌بودیم.

به گفته وی تلاش می‌شود تا روند پرداخت تسهیلات به جامعه هدف تسهیل شود و دفتر سرمایه گذاری استانداری این موضوع را رصد می‌کند تا اگر انحرافی در تسهیلات وجود داشته باشد از طریق کمیسیون نظارت بر طرح‌های شهرستانی، برای این موارد تشکیل پرونده شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان این که در خصوص صنایع دستی باید در استان مرجع سازی شود تا این کار منجر به انجام اقدامات خوبی در حوزه صنایع دستی شود، ادامه داد: باید برای رفع مشکلات موجود در این عرصه پیوند محکمی بین اتاق تعاون و میراث فرهنگی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: مسئولان اتاق بازرگانی استان باید گزارشی از کمیسیون گردشگری خود به استانداری ارائه کنند تا علت تشکیل نشدن آن در گذشته مشخص شود.

در این جلسه مقرر شد با حضور نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند تشکیل شرکت تعاونی در روستای مرزی خیرآباد برای حمایت از بانوان رشته سوزن دوزی انجام شود.

تشکیل جلسه‌ای برای برنامه ریزی در زمینه گردشگری مزرعه و پی گیری برای انجام رویداد رسانه گردشگری کویر از دیگر تصمیم‌های گرفته شده در این جلسه بود.

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