نگاه جهادی و انقلابی از سوی مدیران راهگشای بسیاری از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر یکشنبه در جمع اهالی روستاهای املش با اشاره به چالش‌های بسیار زیاد دولت سیزدهم در ابتدای راه خدمت رسانی در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: مشکلات، چالش‌ها و نارسایی‌های به جا مانده از دولت قبل سبب نشد تا اراده مصمم دولت سیزدهم برای خدمت رسانی کاسته شود بلکه شبانه روز تلاش کردیم تا عقب ماندگی‌ها و مشکلات را در حد توان جبران کنیم.

وی با اشاره به اقتصاد نابسامان و بیمار کشور در سنوات گذشته، افزود: آقای رئیس جمهور برای مردمی سازی اقتصاد کشور و سامان بخشی این حوزه حساس و مهم، آبرویشان را گذاشتند.

استاندار گیلان با اشاره به تنش‌های آبی در این استان، بیان کرد: تمام تلاش مجموعه استانداری و دستگاه‌های خدمات رسان گیلان در سال زراعی جاری، کاهش تنش‌های آبی و رفع مشکلات آب کشاورزان بود.

عباسی با اشاره به خدمات نظام مقدس اسلامی در بخش‌های مختلف، اضافه کرد: فقط نباید قسمت خالی لیوان را دید بلکه اقدامات و کارهای صورت گرفته را هم باید مد نظر قرار داد.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های زیرساختی در مناطق روستایی، افزود: نگاه جهادی و انقلابی به حل مشکلات از سوی مدیران راهگشای بسیاری از مشکلات است.

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت در حل مسائل اقتصادی و معیشتی مصمم است، گفت: با رایزنی‌های دیپلماسی و خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه و همچنین جراحی اقتصادی که در حال انجام است به زودی مشکلات اشتغال و مسائل اقتصادی و معیشتی حل می‌شود.

عباسی با اشاره به حوادث اخیر در کشور، این اتفاقات را ناشی از تنگ نظری‌های دشمن نسبت به موفقیت‌های روزافزون نظام اسلامی دانست و بیان کرد: اغتشاشات اخیر که از سوی رسانه‌های دشمن مدیریت و هدایت می‌شود نشان دهنده اقتدار ایران اسلامی در بخش‌های مختلف است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با راه انداختن تنش‌های داخلی، حواسمان را نسبت به توسعه و پیشرفت، به سمت حواشی پرت کنند اما سخت در اشتباه هستند.

استاندار گیلان با انتقاد از عملکرد آبفا در اجرای پروژه آبرسانی در برخی مناطق استان، بیان کرد: روند اجرای پروژه‌های آبرسانی در برخی مناطق استان گیلان راضی کننده نیست.

عباسی با اشاره به کاهش چشم گیر خاموشی‌ها در گیلان، اضافه کرد: با مدیریت و اقدامات خوبی که صورت گرفت مردم در تابستان امسال یک ساعت خاموشی برق نداشتند و این روند باید استمرار داشته باشد.

وی از فرمانداران و بخشداران خواست تا در بین مردم در مناطق روستایی و شهری حضور پیدا کرده و از نزدیک مشکلاتشان را بررسی و حل کنند.