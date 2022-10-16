آگاه سازی نسل جوان نیاز اصلی امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار روز یکشنبه در آیین اختتامیه مرحله استانی ششمین دوره جشنواره ملی فانوس اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس و مجاهدت شهدا و ایثارگران در این عرصه به ما هویت بخشیده است.

وی با اشاره به اینکه نسل جدید وارث اصلی دفاع مقدس هستند و باید با پیشینه این مقطع مهم و عظیم کشور و دستاوردهای آن آشنا شوند، افزود: دفاع مقدس کارنامه واقعی ایران است و باید در قالب آثار هنری فاخر نسل جوان و نوجوان جنگ ندیده با ارزش‌های دفاع مقدس مانوس و آگاه شوند.

کریمی تبار گفت: اگر جمهوری اسلامی امروز در بین کشورهای جهان سرآمد است و با عزت و افتخار در دنیا شکوه و اقتدار دارد از برکات حماسه دفاع‌مقدس است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: یکی از نیازهای مهم و اساسی امروز جامعه آگاه سازی نسل جوان که وارث شهدا و ایثارگران هستند با فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی است.

وی تصریح کرد: مردم استان ایلام با جان‌فشانی و مقاومت خود حافظ مرزهای کشور بودند که باید این موضوع به جهان معرفی شود.

وی یادآور شد: همه ما مدیون شهدا و رزمندگان هستیم اما برای جبهه میانی با وجود سوژه‌های ناب و بکر اثری شاخص و در خور شهدا و مقاومت استان ایلام ساخته نشده است.