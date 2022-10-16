به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، «محمد مشتری» به عنوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: نظر به حسن سوابق و تجارب ارزنده تخصصی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان خراسان شمالی منصوب می‌شوید.

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای عملیات راهداری، ایمن سازی محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی در جهت افزایش سطح ایمنی تردد و کاهش تصادفات، ارتقای وضعیت حمل و نقل برون شهری استان، ایجاد تعامل مناسب با اصناف و انجمن‌های مرتبط با حمل و نقل، مشاورین و پیمانکاران و تکریم ارباب رجوع از مهمترین مواردی است که انتظار دارد به آن‌ها اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با هماهنگی لازم با مسئولین استانی به ویژه استاندار محترم، معاونین و مدیران ستادی در پیشبرد اهداف و برنامه ریزی سازمان و خدمت به مردم موفق و موید باشید.