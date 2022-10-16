دستگیری ۴ سارق محتویات خودرو در شیروان

سرهنگ مجید یگانه پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در شهرستان شیروان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با اشاره به اینکه مأموران تجسس کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند ۴ نفر را در این زمینه شناسایی کنند، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده از سوابق متهمان مشخص شد از سارقان سابقه‌دار می‌باشند.

وی تصریح کرد: پس از انجام هماهنگی‌های قضائی و شناسایی مخفیگاه متهمان مأموران همه ۴ سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ یگانه پور در ادامه بیان داشت: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۱۶ فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان شیروان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شیروان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهای پلیسی وسایل نقلیه خود را به سیستم‌های ایمنی مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک قبل از هر اقدامی بلافاصله با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کنند.