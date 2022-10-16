اولویت اصلی ورزش و جوانان ایلام تکمیل پروژه های نیمه تمام است

شهاب شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولویت کاری اداره کل تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد بود، در دولت کرامت موانع و مشکلات ورزش با همدلی و ارتباط درست و بهینه با فرمانداری‌ها رفع می‌شود.

وی افزود: استان ایلام از لحاظ سرانه فضای ورزشی به نسبت جمعیت در قیاس با استان‌های های دیگری وضعیت مناسبی دارد اما به دلیل پراکندگی این فضاها بعضی از اماکن هنوز بطور مطلوب قابل استفاده نیستند و در بعضی از بخش‌ها که استعدادهایی بالقوه ای دارند افزایش فضای ورزشی مورد نیاز است.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت هفته تربیت بدنی به دلیل توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد مردم و نقش کلیدی آن در تامین سلامت جسمی و روحی جامعه خواستار توجه جدی برنامه‌های اجرایی استان در هفته تربیت بدنی و ورزش شد.

شهبازی با بیان اینکه امروزه تمامی کشورهای جهان سرمایه گذاری عظیمی در امر ورزش دارند و بر این باورند که این سرمایه گذاری تاثیر بزرگی بر رشد فکری جامعه آنان دارد و باعث پیشرفت در تمامی عرصه‌ها می‌شود، گفت: به دلیل جوان بودن جامعه تمام تلاش و همت ما باید در راستای بسط و گسترش فرهنگ ورزش که خود نماد اساسی توسعه یافتگی است باشد.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته تربیت بدنی در استان اشاره کرد و گفت: به صدا در آمدن زنگ مرشد زورخانه ای در پارک کودک در روز ۲۶ مهرماه، غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان، همایش پیاده روی خانواده با شعار ورزش و جوانان انقلابی در سطح استان، ایستگاه تندرستی در سطح شهرهای استان با همکاری شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه ایلام برگزاری مسابقات مختلف ورزشی از برنامه‌های هفته تربیت بدنی در استان است.

شهبازی عنوان کرد: دیدار هیات‌های ورزشی با امام جمعه، شرکت ورزشکاران و دست اندر کاران ورزش در نماز جمعه، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در رشته‌های مختلف در پارک چغاسبز و بام ایلام با همکاری شهرداری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه ایلام، سرکشی از خانواده شهدای ورزشکار، همایش ورزش صبحگاهی با همکاری شهرداری و هیات ورزش‌های همگانی را از مهمترین برنامه‌های این هفته اعلام نمود و گفت: سلامت، افتخار و معنویت با ورزش از بیست و ششم مهرماه در استان ایلام به اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: استان ایلام از لحاظ منابع خدادادی جزو استان‌های برخوردار است و به دلیل عدم بهره وری کامل و مناسب از این منابع در ردیف استان‌های کم برخوردار قرار گرفته‌ایم.