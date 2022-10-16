شهرداری گنبد اولین برد فصل را برابر نماینده خراسان به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر والیبال مردان کشور جام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با کسب اولین برد شهرداری گنبد کاووس در فصل جاری رقابت‌ها همراه شد.

نماینده گنبدکاووس در این هفته از مسابقات، عصر یکشنبه در سالن المپیک این شهر به مصاف نیان الکترونیک خراسان رفت.

والیبالیست‌های گنبدی توانستند در سه دست پیاپی و با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ تیم نیان الکترونیک خراسان را با شکست بدرقه کنند.

تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس چهارشنبه هفته جاری در رامسر به مصاف هورسان این شهر خواهد رفت.

قضاوت این دیدار بر عهده آقایان «امید فولادی وند» داور اول و «سجاد خان بابازاده» داور دوم است.

تیم شهرداری گنبدکاووس در فصل قبل مسابقات رتبه دهم را کسب کرده بود.

گفتنی است فصل جدید مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از روز چهارشنبه (ششم مهرماه) با حضور ۱۴ تیم پاس گرگان، نیان الکترونیک خراسان، سایپا تهران، راه‌یاب ملل مریوان، شهداب یزد، هورسان رامسر، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، لبنیات هراز آمل، ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان، پیکان تهران، شهرداری ارومیه و شهرداری گنبدکاووس آغاز شده است.