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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۰:۰۳

طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه؛

مردم استان تهران از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند

مردم استان تهران از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استان تهران ضمن هشدار در خصوص وزش بادهای لحظه ای شدید در مناطق جنوب و غرب استان گفت: مردم استان تهران روزهای۲۶ و ۲۷مهرماه از تردد در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش چهار تا شش درجه‌ای دمای هوا طی ۲۶ تا ۲۸ مهر ماه در سطح استان تهران اظهار داشت: این کاهش دما طی مدت مذکور در ارتفاعات شرقی استان رخ خواهد داد.

مدیر کل مدیریت بحران استان تهران در خصوص وزش بادهای لحظه‌ای شدید طی روزهای ۲۶ تا ۲۷ مهرماه در مناطق جنوب و غرب استان تهران نیز هشدار داد و گفت: مجموعه مخاطرات پیش بینی شده از سوی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر کاهش کیفیت هوا و بارش‌های پراکنده باران و برف در ارتفاعات آبعلی و فیروزکوه احتیاط ویژه شهروندان را می‌طلبد.

یزدی مهر ضمن اعلام هشدار در خصوص رگبار و رعد و برق در ارتفاعات به ویژه شمال شرق استان عنوان داشت: با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته و احتمال آب گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و بعضی رودخانه‌ها، پدیده مه و کاهش دید در جاده‌ها به مردم توصیه می‌شود از تردد در حاشیه مسیل ها و نواحی کوهستانی در اواخر وقت سه شنبه ۲۶ مهرتا اواخر وقت چهارشنبه ۲۷ مهر خودداری کنند.

کد مطلب 5610382

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