حل مسائل مردم از شاخص های مهم ارزیابی دستگاه های استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره شهید رجایی با موضوع تقدیر از دستگاه‌های برتر استانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریز و مجری اصلی این جشنواره سازمان برنامه بودجه استان تهران به نمایندگی از سازمان امور اداری و استخدامی بود که در این جشنواره شاخص‌های فنی و عمومی برگزیدگان را بررسی و در نهایت معرفی شدند.

منصوری ضمن تقدیر از دستگاه‌های اداری و اجرایی جهت اقدامات صورت گرفته در استان گفت: از بین ۲۰۰ دستگاه اجرایی و اداره کل طبق شاخص‌های عمومی و اختصاصی تعدادی برگزیده شدند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها و ادارت اجرایی باید اهل خدمت و حل مسائل مردم را حل باشند و امسال این مورد به عنوان شاخص مهم در نظر گرفته شده بود افزود: نظام پاسخگویی و مردم داری و افزایش سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و نظام پاسخگویی ما در برگزیدن دستگاه‌ها بخشی توسط سامانه سامد و بخشی هم از طریق نظارت داخلی صورت گرفته است.

استاندار تهران در ادامه به شاخص دوم برگزیده شدن دستگاه‌ها در جشنواره اشاره کرد و عنوان داشت: این گزینش بر مبنای اصول علمی و کارشناسی بود که دستگاه‌ها چقدر از کارشناسان و نیروهای زبده و نخبه بهره مند می‌شوند و میزان جذب منابع از شاخص‌های مهم دیگر بود.

منصوری بها تاکید بر جوان گرایی و کادرسازی در بدنه اجرایی دستگاه‌های مختلف بیان داشت: این موضوع نیز در گزینش افراد تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: در حوزه‌های تخصصی مختلف نیز پیگیری مصوبات رئیس جمهور مهم بود و دستگاه‌هایی بودند که توانستند اعتبارات بیشتری را جذب کنند که در شاخص تخصصی مورد تقدیر قرار گرفتند و مجموعاً بیش از چند ده شاخص مورد بررسی قرار گرفته است و از بین فرمانداری‌های استان تهران سه فرمانداری به عنوان فرمانداران برتر انتخاب شدند و بیشترین گره گشایی را در مجموعه شهرستان‌ها داشته اند.