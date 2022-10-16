به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاهوردی شامگاه یکشنبه در کمیته تخصصی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان این خبر اظهار کرد: با وجود ۱۶ تعاونی صنایع دستی در استان در گذشته خروجی مناسبی نداشته‌اند.

وی بیان داشت: اولویت‌های رشته‌های صنایع دستی هر شهرستان را اعلام کرده‌ایم اما با وجود انجام این کار، فعالان این حوزه در رشته‌های صنایع دستی شهرستان‌های دیگر هم فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره با این که برای حمایت از فعالان این حوزه باید انجمن صنفی صنایع دستی تشکیل شود، ادامه داد: آمادگی خود را برای برگزاری رویداد رسانه‌ای گردشگری کویر اعلام می‌کنیم.

شاهوردی گفت: ۱۰۲ رویداد در فصول و مناسبت‌های مختلف در حوزه فرهنگی کشور داریم که با برنامه‌ریزی مناسب به خوبی می‌توانیم از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان بهره گیریم.

وی با بیان این که مباحث مربوط به برون سپاری کارها را در این اداره کل انجام می‌دهیم، افزود: یکی از سیاست‌های ما ایجاد کارگاه‌های تجمیعی صنایع دستی در شهرستان‌ها است که تاکنون در سه شهرستان این کار را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: با انعقاد تفاهم نامه با اتاق تعاون استان، اقدامات لازم را برای بسته بندی مناسب تولیدات صنایع دستی انجام دهیم و امیدواریم که درجه بندی صنایع دسته در آینده انجام شود.

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