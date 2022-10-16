  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۲۳:۴۸

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی:

مشکل اصلی صنایع دستی دخالت دستگاه‌های مختلف است

مشکل اصلی صنایع دستی دخالت دستگاه‌های مختلف است

بیرجند_ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: مشکل اصلی حوزه صنایع دستی، دخالت‌های دستگاه‌های مختلف در آموزش و صدور مجوز فعالیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاهوردی شامگاه یکشنبه در کمیته تخصصی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان این خبر اظهار کرد: با وجود ۱۶ تعاونی صنایع دستی در استان در گذشته خروجی مناسبی نداشته‌اند.

وی بیان داشت: اولویت‌های رشته‌های صنایع دستی هر شهرستان را اعلام کرده‌ایم اما با وجود انجام این کار، فعالان این حوزه در رشته‌های صنایع دستی شهرستان‌های دیگر هم فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره با این که برای حمایت از فعالان این حوزه باید انجمن صنفی صنایع دستی تشکیل شود، ادامه داد: آمادگی خود را برای برگزاری رویداد رسانه‌ای گردشگری کویر اعلام می‌کنیم.

شاهوردی گفت: ۱۰۲ رویداد در فصول و مناسبت‌های مختلف در حوزه فرهنگی کشور داریم که با برنامه‌ریزی مناسب به خوبی می‌توانیم از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان بهره گیریم.

وی با بیان این که مباحث مربوط به برون سپاری کارها را در این اداره کل انجام می‌دهیم، افزود: یکی از سیاست‌های ما ایجاد کارگاه‌های تجمیعی صنایع دستی در شهرستان‌ها است که تاکنون در سه شهرستان این کار را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: با انعقاد تفاهم نامه با اتاق تعاون استان، اقدامات لازم را برای بسته بندی مناسب تولیدات صنایع دستی انجام دهیم و امیدواریم که درجه بندی صنایع دسته در آینده انجام شود.

کد مطلب 5610460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها