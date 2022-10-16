شهردار پلدختر عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام عزیزی در سخنانی گفت: شهردار پلدختر به دلیل عدم سکونت خود و خانواده اش در این شهر و همچنین به دلیل رفت و آمدهای مکرر برون شهری که باعث عدم خدمت رسانی مطلوب به شهروندان شده بود، اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر پلدختر و بر اساس ماده پنج آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ هیئت وزیران با موضوع نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی، به این نتیجه رسیدند که فعالیت وی پایان یابد و شخص دیگری را به عنوان شهردار جدید معرفی کنند.

وی ادامه داد: در این راستا «حسن مهدوی» مسئول فعلی امور اداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید شهرداری پلدختر معرفی شد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر بیان داشت: در جلسه امروز اعضای شورای اسلامی پلدختر «حسن مهدوی» با رأی اکثریت اعضا به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب و معرفی شد.

بنا بر این گزارش، پیش از این «صدیقه میری» شهردار پلدختر بود.