پلتفرم های داخلی تقویت شوند/انتشار پیام انقلاب ازطریق فضای مجازی

سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مورد ریشه‌یابی وقایع اخیر کشور در وهله اول باید شرایط ماه‌های اخیر را به درستی بررسی کنیم.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت سیزدهم در طول یک سال فعالیت خود اقدامات بسیار خوبی چون ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم را اجرا کرد.

اشاره‌ای به اقدامات مثبت دولت در یک سال گذشته

اسحاقی ادامه داد: البته ما نمی‌گوییم شیوه فعلی هیچ اشکال و ایرادی ندارد ولی از بسیاری از فسادهایی که در گذشته رخ می‌داد، جلوگیری کرد.

وی افزود: به عنوان مثال در گذشته به برخی از افراد برای ورود نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد اما این افراد آن را صرف واردات کالاهای غیر ضروری می‌کردند و مشکلاتی برای ما به وجود می‌آورند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: امروزه به جای اینکه یارانه را به اشخاص خاص بدهند به دامداران اصلی داده می‌شود.

اسحاقی با تقدیر از طرح دارو یار بیان کرد: به عنوان رئیس کمیته بیماری‌های نادر می‌گویم که این طرح علی رغم اشکالات تا حد زیادی توانسته است دارو را به دست بیماران واقعی برساند که یک موفقیت دیگر دولت است.

وی ادامه داد: امروزه طبق قانون هر فردی که به مقدار مشخص و خاص تعیین شده ارز وارد کشور کُند می‌تواند اقامت بگیرد و زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم است.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: دشمنان ما وقتی دیدند که اصلاح ساختارهای اقتصادی به نفع مردم در حال تغییر است برای آسیب رساندن به امنیت پایدار، باورها و اعتقادات مردم و بنیان خانواده برنامه‌ریزی کردند.

رهبر انقلاب از دهه ۷۰ هشدار تهاجم فرهنگی دادند

اسحاقی با بیان اینکه مسائل فرهنگی و حجاب در کشور ما ریشه در فرهنگ اسلام و اعتقادات مردم دارد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی دهه ۷۰ از شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی سخن گفتند که اگر آن زمان این دغدغه مورد توجه قرار می‌گرفت شاهد برخی اتفاقات فعلی نمی‌بودیم.

وی ادامه داد: ۳۰ نهاد و ارگان وظیفه ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی را دارند که باید بپرسیم چه اتفاقی افتاده که با وجود این ۳۰ ارگان در مباحث اجتماعی و فرهنگی مسئله و بحران داریم.

راه صحیح برخورد با فضای مجازی

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس افزود: تنها یکی از علل بحران‌های فرهنگی فضای مجازی ساماندهی نشده است و از این رو نمی‌توانیم تصور کنیم که با فیلتر فضای مجازی همه مشکلات فرهنگی حل خواهد شد.

اسحاقی بیان کرد: صیانت و حفاظت از کاربران فضای مجازی اعتقادی و قانونی است ولی باید بررسی کنیم بعد از فیلترینگ چه اتفاقی می‌افتد و سود فیلترینگ به جیب چه کسی خواهد رفت.

وی گفت: من بارها گفته‌ام اگر حفاظت از کاربران فضای مجازی را می‌خواهید، پلتفرم‌های خارجی را فیلتر نکنید بلکه آنقدر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های داخلی را تقویت کنید تا افراد با میل و رغبت به این شبکه‌ها بیایند.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس ادامه داد: من همانطور که نگران امنیت و آرامش کشور هستم برای رزق و روزی آن شهروندی که کالای تولیدی خود چون صنایع دستی را در بستر شبکه‌های اجتماعی عرضه می کرده و حال با فیلترینگ به مشکل خورده نیز هستم.

فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی نهفته در فضای مجازی

اسحاقی اظهار کرد: بسیاری از کسانی که توان پرداخت اجاره بها مکان برای فروش محصولات خود نداشتند از فرصت فضای مجازی رزق و روزی حلال به دست می‌آورند.

وی گفت: از طرف دیگر دنیا به دنبال تحریف حقایق انقلاب به ویژه در فضای مجازی است که ما در همین بستر باید شبهات را پاسخ داده و پیام انقلاب را منتشر کنیم.

نماینده مردم قاین و زیرکوه اظهار کرد: اگر ما پیام انقلاب را فقط و فقط در پلتفرم‌های داخلی منتشر کردیم آیا در حوزه بین‌الملل نیز این پیام و رفع شبهه نشر خواهد یافت و به گوش جهانیان خواهد رسید؟