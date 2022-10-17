روح‌الله غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با آغاز طرح زمستانه راهداری از آبان‌ماه سال‌جاری تمامی راهدارخانه‌ها، ماشین‌آلات و جاده‌های حادثه‌خیز چهارمحال و بختیاری تجهیز و بهسازی می‌شود.

وی افزود: در این راستا سامانه تلفن گویای ۱۴۱ راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به‌صورت شبانه روزی آماده خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای است.

غلامی تصریح کرد: مردم می‌توانند قبل از آغاز سفرهای خود به‌طور شبانه‌روزی از طریق تلفن گویا، پیامک، برنامه کاربردی و سامانه از وضعیت جاده‌ها و محورهای مواصلاتی مقصد مطلع شوند.

وی با اشاره به فعالیت ۶۴ دستگاه ترددشمار در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری یادآور شد: این دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از سامانه‌های هوشمند در انجام فعالیت‌های راهداری مجموع ترددهای درون و برون‌استانی را ثبت می‌کنند.

غلامی تأکید کرد: چهارمحال و بختیاری در شاهراه حیاتی کشور واقع شده و بخش عمده‌ای از ارتباط استان‌های فلات مرکزی ایران و بنادر جنوب‌غرب و جنوب کشور از این استان عبور می‌کند.