هوای زنجان سرد می شود/ لزوم تمهیدات حفاظتی برای محصولات کشاورزی

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است و وزش باد مناطق مختلف را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اواخر هفته بر شدت وزش باد در استان زنجان افزوده خواهد شد، ابراز داشت: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به وزش باد توده گردو غبار از روز گذشته وارد استان شده و همچنان ادامه دارد.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود و دمای هوا در مناطق سردسیر به صفر درجه سانتی گراد خواهد رسید که در این میان کشاورزان نسبت به حفاظت از محصولات کشاورزی تمهیدات لازم را مد نظر قرار دهند.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۲ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سرد شده است.