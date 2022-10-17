به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش گلعلیزاده گفت: به استناد ماده ۱۷ قانون هوای پاک که بر معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی و ایجاد سامانه‌ای در این خصوص توسط سازمان ملی استاندارد تاکید دارد، این سامانه طراحی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد و هم اینک در مرحله تکمیل اطلاعات قرار دارد.

وی افزود: ما به همکارانمان در استان‌ها درباره نحوه بهره برداری از این سامانه و ورود اطلاعات به آن آموزش‌های لازم را ارائه دادیم.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در ادامه گفت: در وهله اول ساختمان‌های دولتی برای معاینه فنی سامانه‌های احتراقی در اولویت قرار دارند. ضمن اینکه این سامانه در مرحله بعد مراکز تجاری و اداری بزرگ در کلانشهرها را هم در بر خواهد گرفت و نهایتاً همه ساختمان‌ها را شامل می‌شود.

گلعلیزاده تصریح کرد: اگر معاینه فنی موتورخانه‌ها انجام شود ۲ اتفاق خوب می‌افتد؛ اول اینکه مصرف گاز کاهش می‌یابد که از نظر اقتصادی به نفع بهره برداران است. دیگر اینکه میزان آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها کاهش می‌یابد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در قانون هوای پاک پیش بینی شده که تسهیلات از طریق صندوق ملی محیط زیست در اختیار کسانی که معاینه فنی دوم را انجام می‌دهند، قرار گیرد.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به تهیه پیش نویس استاندارد ملی سوخت نفت، گاز و بنزین مبتنی بر استاندارد یورو ۵ و به استناد ماده ۱۸ قانون هوای پاک، متذکر شد: این پیش نویس به تصویب کمیته فنی رسیده و هم اینک در دستور کار شورای عالی استاندارد است که پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

گلعلیزاده با بیان اینکه از تدوین استاندارد تجهیزات آلایندگی خودرو مانند کاتالیست‌ها خبر داد و گفت: بحث پایش سوخت نفت و گاز و بنزین با همکاری سازمان ملی استاندارد در حال انجام است.

وی با بیان اینکه استاندارد تجهیزات پایش کیفیت هوا تدوین شده است، تصریح کرد: هم اینک به دنبال اجباری کردن این استاندارد هستیم که چنانچه این اتفاق بیفتد، نظارت بر رعایت این استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد خواهد بود.