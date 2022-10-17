کوچک ترین بیمار دیالیزی زنجان پیوند کلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طهماسبی اظهار کرد: «امیر سالار غریبه» کم سن و سال‌ترین بیمار دیالیزی استان زنجان با دریافت کلیه از به زندگی برگشت. وی متولد ۱۳۸۵ بوده که از سه سال پیش به دلیل مشکلات کلیوی به اجبار وارد چرخه دردناک دیالیز شد.

وی با اشاره به افزایش آمار پیوند در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: پیوند کوچک‌ترین بیمار دیالیزی، یازدهمین مورد پیوند کلیه در استان طی شش ماه امسال است.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان به افزایش هزینه پاداش چند ۱۰۰ میلیون تومانی اهداکنندگان زنده و تأمین هزینه این مبلغ توسط بیمار دیالیزی، بیان کرد: با افزایش فرهنگ‌سازی اهدای عضو در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشم‌گیر پیوند کلیه از جسد در استان هستیم.

طهماسبی با بیان اینکه اهدای عضو فرصتی دوباره برای تجدید زندگی افراد دیالیزی است، گفت: باید در این زمینه اقدامات فرهنگی بیشتری انجام شود تا شاهد افزایش اهدای عضو پس از مرگ مغزی باشیم.

وی با اشاره به افزایش هزینه آزمایشات پیش از پیوند و هزینه پاداش کلیه، عنوان کرد: همراهی و همکاری خیرین در این زمینه می‌تواند موجب رهایی بسیاری از بیماران واجد شرایط پیوند از چرخه دردناک دیالیز شود.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳۸ بیمار دیالیزی در سطح استان در سه مرکز زنجان و شش مرکز شهرستان این انجمن تحت درمان دیالیز هستند، افزود: از این تعداد ۲۳۰ نفر آقا و ۲۰۸ نفر خانم است که درصد بالای مبتلایان از ناحیه دیابت و فشار خون است.

طهماسبی با اشاره به اینکه طی شش ماهه امسال ۸۹ نفر بیمار دیالیزی در این انجمن پرونده تشکیل داده‌اند، یادآور شد: متأسفانه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۸ درصدی بیماران دیالیزی هستیم که اکثراً از قشر جوانان است.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۱۵۰ بیمار دیالیزی، مراقبتی و پیوند کلیه دارای پرونده در انجمن کلیوی زنجان تعداد ۱۶۵۰ نفر تاکنون با هماهنگی انجمن کلیوی و با حمایت مردمی با مراقبت و پیوند کلیه از چرخه دیالیز خارج و به چرخه زندگی برگشته‌اند.