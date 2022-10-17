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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۴۰

در کمیسیون تخصصی؛

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر بررسی می شود

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر بررسی می شود

طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک در کمیته تخصصی جزا و جرم‌ شناسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز کمیته حقوق جزا و جرم شناسی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، قرار است بررسی طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)) مطرح شود.

همچنین در کمیته حقوق عمومی و بین الملل طرح تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران، بررسی می‌شود.

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» (اعاده شده از شورای نگهبان)، بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴، بررسی مبحث ورشکستگی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان از دیگر طرح‌هایی است که این هفته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

کد مطلب 5610578

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