علی امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بوفه‌های مدارس با بازگشایی مدارس، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین طبق قوانین مربوطه در همان روزهای نخست باز گشایی مدارس بوفه‌های تغذیه در مدارس نیز مشغول فعالیت شدند.

وی افزود: در پی فعالیت‌های بوفه مدارس نظارت بر آنها از طریق مراقبان سلامت به طور جدی دنبال می‌شود و تلاش‌ها بر توزیع تغذیه سالم بین دانش آموزان خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تاکید بر تشدید نظارت‌ها بر بوفه‌ها و انواع خوراکی‌های آنها، تصریح کرد: در هر مدرسه مربی بهداشت وظیفه بررسی و نظارت بهداشت همه جانبه را به عهده دارد که امسال نیز بر اساس حساسیت‌های بیشتر این نظارت‌ها بر نوع تغذیه و خوراکی‌های دانش آموزان باید بیشتر مورد توجه و نظارت مربیان بهداشت قرار گیرد.

امرایی به برخورد جدی با تخلفات بوفه مدارس تاکید کرد و ادامه داد: اما این مسئله دلیل اهمیت بالای سلامت دانش آموزان سایر معاونین و معلمین مدارس نیز باید کمک‌رسانی لازم بر نظارت را داشته و خانواده‌ها نیز در صورت مشاهده بروز تخلفات بوفه مدارس به بخش مربوطه در آموزش و پرورش گزارش دهند تا رسیدگی به آن انجام شود.

وی با بیان قوانین عرضه خوراکی در بوفه مدارس، گفت: تمامی بوفه‌های فعال در مدارس تنها مجاز به عرضه خوراکی‌های بسته بندی شده بوده و برای توزیع غذای گرم اجازه‌ای صادر نشده و دانش آموزان می‌توانند از لقمه‌های خانگی و غذاهای سالم برای میان وعده در مدرسه استفاده کنند.

امرایی به اضافه وزن و چاقی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: استفاده از خوراکی‌هایی ناسالم و فاقد ارزش غذایی مانند چیپس، پفک، نوشابه و… عامل اصلی بروز مشکلاتی از جمله چاقی و اضافه وزن دانش آموزان بوده که با نظارت خانواده‌ها و کادر مدرسه می‌توان از این مشکلات جلوگیری کرد و آنها را به مصرف خوراکی‌های مقوی‌تری مانند شیر، کیک، بیسکویت و انواع مغزها تشویق کرد.