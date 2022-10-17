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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۹:۴۸

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کرمانشاه خبر داد؛

تشدید نظارت‌ها بر عرضه خوراکی‌ در بوفه‌ مدارس کرمانشاه

تشدید نظارت‌ها بر عرضه خوراکی‌ در بوفه‌ مدارس کرمانشاه

کرمانشاه- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کرمانشاه از تشدید نظارت‌ها بر عرضه خوراکی‌ در بوفه‌ مدارس کرمانشاه خبر داد.

علی امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت بوفه‌های مدارس با بازگشایی مدارس، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین طبق قوانین مربوطه در همان روزهای نخست باز گشایی مدارس بوفه‌های تغذیه در مدارس نیز مشغول فعالیت شدند.

وی افزود: در پی فعالیت‌های بوفه مدارس نظارت بر آنها از طریق مراقبان سلامت به طور جدی دنبال می‌شود و تلاش‌ها بر توزیع تغذیه سالم بین دانش آموزان خواهد بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تاکید بر تشدید نظارت‌ها بر بوفه‌ها و انواع خوراکی‌های آنها، تصریح کرد: در هر مدرسه مربی بهداشت وظیفه بررسی و نظارت بهداشت همه جانبه را به عهده دارد که امسال نیز بر اساس حساسیت‌های بیشتر این نظارت‌ها بر نوع تغذیه و خوراکی‌های دانش آموزان باید بیشتر مورد توجه و نظارت مربیان بهداشت قرار گیرد.

امرایی به برخورد جدی با تخلفات بوفه مدارس تاکید کرد و ادامه داد: اما این مسئله دلیل اهمیت بالای سلامت دانش آموزان سایر معاونین و معلمین مدارس نیز باید کمک‌رسانی لازم بر نظارت را داشته و خانواده‌ها نیز در صورت مشاهده بروز تخلفات بوفه مدارس به بخش مربوطه در آموزش و پرورش گزارش دهند تا رسیدگی به آن انجام شود.

وی با بیان قوانین عرضه خوراکی در بوفه مدارس، گفت: تمامی بوفه‌های فعال در مدارس تنها مجاز به عرضه خوراکی‌های بسته بندی شده بوده و برای توزیع غذای گرم اجازه‌ای صادر نشده و دانش آموزان می‌توانند از لقمه‌های خانگی و غذاهای سالم برای میان وعده در مدرسه استفاده کنند.

امرایی به اضافه وزن و چاقی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: استفاده از خوراکی‌هایی ناسالم و فاقد ارزش غذایی مانند چیپس، پفک، نوشابه و… عامل اصلی بروز مشکلاتی از جمله چاقی و اضافه وزن دانش آموزان بوده که با نظارت خانواده‌ها و کادر مدرسه می‌توان از این مشکلات جلوگیری کرد و آنها را به مصرف خوراکی‌های مقوی‌تری مانند شیر، کیک، بیسکویت و انواع مغزها تشویق کرد.

کد مطلب 5610599

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