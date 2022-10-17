به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز استان سمنان میزبان یک جبهه محدود کم فشار و سرد خواهد بود. این جبهه هم اکنون در غرب استان استقرار دارد و آسمان مرکز استان سمنان را ابری کرده است.

مهمترین پدیده غالب جوی در استقرار این سامانه جبهه کم فشار، وزش باد و خنک‌تر شدن هوا است. سرعت وزش باد از امروز در سمنان افزایش خواهد یافت و تا امروز عصر به ۱۴ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید. ابرها به مرور در مرکز استان افزایش خواهد یافت و پایان هفته کاملاً ابری است.

کاهش دما از روز چهارشنبه

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان از ۲۹ و ۱۳ درجه بالای صفر به ۲۶ و ۱۲ درجه بالای صفر در روز پنجشنبه کاهش خواهد یافت در شاهرود امروز دوشنبه آسمان نیمه ابری است اما از فردا شرایط جوی پایدار خواهد شد تا زمانی که سامانه کم فشار همزمان با روز چهارشنبه وارد این شهرستان شود. استقرار این سامانه سه روز در شاهرود تداوم دارد و وزش باد، سرد شدن هوا و رگبار پراکنده در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۲۸ و ۱۲ درجه بالای صفر اعلام شده اما تا پایان هفته این شاخص در شاهرود به ۲۱ و هشت درجه بالای صفر کاهش خواهد یافت که نشان می‌دهد دمای هوا در استان سمنان کاهش چشمگیری طی روزهای آتی خواهد یافت.

افزایش ابر و وزش باد در ارتفاعات و در ساعات بعدازظهر امروز در دامغان نیز هوای نسبتاً سردی را رقم خواهد زد. در دامغان هم وزش باد شدید و کاهش دمای هوا پیش بینی می‌شود. آسمان دامغان امروز دوشنبه ابری است و بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۹ و ۱۱ درجه بالای صفر است و در روز پنجشنبه این شاخص به ۲۳ و ۹ درجه بالای صفر کاهش خواهد یافت.

کاهش دما در گرمسار

کاهش دمای هوا و ابرناکی هوا در گرمسار هم بروز و ظهور خواهد یافت. امروز بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار ۳۳ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده و آسمان نیمه ابری است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که دمای هوا در گرمسار هم طی روزهای آتی کاهش پیدا می‌کند. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار طی روز پنجشنبه هفته جاری به ۲۷ و ۱۴ درجه بالای صفر کاهش خواهد یافت.

دما در میامی از امروز کاهش پیدا خواهد کرد و در روز پنجشنبه کاهش دما به اوج خودش خواهد رسید. از امروز آسمان میامی ابرناک خواهد بود و بیشینه و کمینه دمای هوا برای پنجشنبه به ۲۳ و ۱۰ درجه بالای صفر کاهش خواهد یافت.

در نهایت باید گفت امروز جبهه کم فشار ابری وارد استان سمنان شده و به صورت موقت شهرستان‌های استان را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد اما از فردا به مدت دو روز شرایط جوی پایدار می‌شود تا روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه که دوباره استان سمنان میزبان سامانه کم فشار ابری همراه با وزش باد و کاهش دما خواهد بود.

وزش نسبتاً شدید باد، رگبار پراکنده در ارتفاعات و همچنین کاهش دمای هوا شاخصه‌های اصلی این سامانه کم فشار در استان سمنان است. کاهش دمای هوا و وزش باد دست کم تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.