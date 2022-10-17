هیئت تجاری خراسان شمالی به ترکمنستان اعزام شد

سعید پورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت تجاری خراسان شمالی متشکل از ۳۰ تاجر، تولیدکننده و سرمایه گذار امروز به ترکمنستان سفر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی بجنورد ادامه داد: این هیئت تجاری به مدت ۵ روز در ترکمنستان حضور خواهند داشت و نحوه صادرات و ارتباط با تجار آنان را تسهیل گری می‌کنند.

وی افزود: نشست با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد، پیگیری تفاهم نامه‌ها با استان آخال، تشریح ظرفیت‌های خراسان شمالی و کشور ترکمنستان برای تجار ترکمنستانی و بازدید میدانی از فضای تجاری و فرصت‌های تجاری استان آخال از دیگر برنامه‌های مهم این هیئت تجاری است.

پورآبادی گفت: ایجاد گذرگاه مرزی بین ترکمنستان و خراسان شمالی از مهم‌ترین خواسته‌های ما محسوب می‌شود.

وی افرود: ۱۶۶ میلیون دلار کالا از خراسان شمالی در نیمه نخست سال جاری به کشور ترکمنستان صادر شده است که به دنبال توسعه این روابط تجاری هستیم.