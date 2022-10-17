کارگروه نخبگان پزشکی و فناوری در یزد تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا آقایی میبدی، صبح دوشنبه در نشستی با رئیس بنیاد نخبگان استان یزد اظهار داشت: میانگین اهدای خون یزدی‌ها در کشور ۲۵ در هزار است و یزد در این زمینه رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه خوب استان یزد در زمینه دانش انتقال خون، عنوان کرد: انتقال خون یزد در حال حاضر ۱۰۰ درصد نیاز خونی استان را تأمین می‌کند.

آقایی میبدی بیان کرد: لازم است با آینده پژوهی و آینده نگاری، به عالی‌ترین وضعیت ممکن در زمینه اهدای خون و ارتقای تجهیزات دست پیدا کنیم و امیدواریم نخبگان استان برای ارتقای وضعیت موجود آینده نگاری و برنامه ریزی کنند.

تاکید بر همکاری‌های دوجانبه میان انتقال خون و بنیاد نخبگان

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد نیز در این نشست بر همکاری‌های دوجانبه بنیاد نخبگان و انتقال خون تاکید کرد و گفت: برای اثرگذاری نخبگان در جامعه و جلوگیری از مهاجرت آنان و میل به سمت برون گرایی و افزایش شعاع تأثیرگذاری تلاش می‌کنیم و خود را مکلف به ارائه سرمایه انسانی نخبه به مردم و سازمانها می‌دانیم.

حیدر مفتاحی زاده در مورد تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز انتقال خون گفت: با همکاری و هم افزایی نخبگان استان کمک خواهیم کرد در تأمین تجهیزات وارداتی خودکفا شویم.

گفتنی است؛ در این نشست مقرر شد؛ کارگروهی از نخبگان حوزه علوم پزشکی و فناوری شکل گیرد و برای تأمین تجهیزات و همچنین نوآوری و فناوری و پژوهش در حوزه انتقال خون مشارکت مخترعان و پژوهشگران نیز جلب شود.