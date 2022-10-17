امضای توافقنامه تخصیص وتحویل اراضی بندرحقانی واجرای طرح جامع هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در محل استانداری هرمزگان، یکشنبه شب توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی بندر شهید حقانی و توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی اجرای طرح جامع بندر هرمز به امضا رسید.

این توافقنامه‌ها با توجه به تفاهم نامه دو هفته پیش مابین سه وزارت خانه راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور بهره گیری همه جانبه از دریا و تسهیل گری در در فرآیند صدور مجوزات تاسیسات و سازه های آبی در استان هرمزگان توافقنامه تخصیص و تحویل اراضی به سازمان بنادر و دریانوردی با محوریت اجرای طرح جامع بندر هرمز منعقد شده است.

در بخشی از این توافقنامه مقرر شده است تا استانداری هرمزگان کلیه معارض‌های حقیقی و حقوقی احتمالی در محدوده سواحل منطقه مورد نظر از حیث اراضی پشتیبانی را پیگیری و رفع کند.

همچنین در بخش دیگری از توافقنامه مقرر شده تا سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به صدور کلیه مجوزات لازم برابر ضوابط مربوط در راستای تاسیسات و سازه‌های آبی اقدام کند.