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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۷

دبیر کنگره بین المللی غدیر خبر داد؛

حضور ۳۰ مهمان خارجی در اولین کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه

حضور ۳۰ مهمان خارجی در اولین کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه

ساری- دبیر کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه از ارسال ۳۰۲ مقاله به اولین کنگره خبر داد و گفت: ۳۰ مهمان از کشورهای مختلف در این کنگره شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نخستین کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و نهج‌البلاغه در جهان در استان برگزار می‌شود، از ارسال مقاله از مناطق مختلف به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: ۲۸ مقاله منتخب شد و چکیده ۱۶۷ مقاله نیز انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه کتاب جشنواره نیز چاپ شده و در روز برپایی جشنواره رونمایی می‌شود، گفت: آشنایی با فرهنگ غدیر به عنوان الگوی حکومتی برای جوامع انسانی، آشنایی با نهج البلاغه به عنوان گنجینه بیکران معارف اسلامی، گشودن افق‌های جدید با بهره گیری از سرچشمه‌های غدیر و نهج البلاغه، تأمین نیازهای ضروری جوامع انسانی از طریق گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه به عنوان کلید حل مشکلات عصر حاضر، مقابله علمی با بحران‌های مختلف فردی و اجتماعی حاکم بر جوامع انسانی از منظر نهج البلاغه و گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهضت نهج البلاغه خوانی در جهان از جمله اهداف و محورها است.

وی با اظهار اینکه ۳۰۲ مقاله برای شرکت در این جشنواره مقاله ارسال کردند، افزود: اگر بتوانیم به نهج البلاغه شناسی برسیم می‌توان چالش‌ها را حل کنیم و اشکال اساسی این است که جامعه نتوانسته به این مسئله برسد.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: این کنگره با حضور ۳۰ مهمان خارجی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود و سخنران برجسته ملی در آئین‌های اختتامیه و افتتاحیه آن شرکت دارند.

دبیر کنگره بین المللی غدیر، معرفی مشاهیر و مفاخر، برپایی نمایشگاه جنبی، نمایشگاه ترویج ایثار و فرهنگ و شهادت را از جمله برنامه‌های جنبی ذکر کرد.

کد مطلب 5610688

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