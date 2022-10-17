حضور ۳۰ مهمان خارجی در اولین کنگره بین المللی غدیر و نهج البلاغه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه نخستین کنگره بین المللی راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و نهج‌البلاغه در جهان در استان برگزار می‌شود، از ارسال مقاله از مناطق مختلف به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: ۲۸ مقاله منتخب شد و چکیده ۱۶۷ مقاله نیز انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه کتاب جشنواره نیز چاپ شده و در روز برپایی جشنواره رونمایی می‌شود، گفت: آشنایی با فرهنگ غدیر به عنوان الگوی حکومتی برای جوامع انسانی، آشنایی با نهج البلاغه به عنوان گنجینه بیکران معارف اسلامی، گشودن افق‌های جدید با بهره گیری از سرچشمه‌های غدیر و نهج البلاغه، تأمین نیازهای ضروری جوامع انسانی از طریق گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهج البلاغه به عنوان کلید حل مشکلات عصر حاضر، مقابله علمی با بحران‌های مختلف فردی و اجتماعی حاکم بر جوامع انسانی از منظر نهج البلاغه و گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهضت نهج البلاغه خوانی در جهان از جمله اهداف و محورها است.

وی با اظهار اینکه ۳۰۲ مقاله برای شرکت در این جشنواره مقاله ارسال کردند، افزود: اگر بتوانیم به نهج البلاغه شناسی برسیم می‌توان چالش‌ها را حل کنیم و اشکال اساسی این است که جامعه نتوانسته به این مسئله برسد.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: این کنگره با حضور ۳۰ مهمان خارجی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود و سخنران برجسته ملی در آئین‌های اختتامیه و افتتاحیه آن شرکت دارند.

دبیر کنگره بین المللی غدیر، معرفی مشاهیر و مفاخر، برپایی نمایشگاه جنبی، نمایشگاه ترویج ایثار و فرهنگ و شهادت را از جمله برنامه‌های جنبی ذکر کرد.