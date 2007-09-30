افتتاح مرکز فرماندهی جنگ های هوایی آمریکا در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "ساندی تایمز" با اعلام این مطلب افزود : هفته گذشته کنفرانسی با موضوع بررسی جنگ هوایی در واشنگتن برگزار شد که در این کنفرانس فرماندهان نیروی هوایی آمریکا، راه های چگونگی همکاری با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و مبادله اطلاعات نظامی با این کشورها را بررسی کردند.

به گزارش این هفته نامه انگلیسی،هدف از برگزاری کنفرانس واشنگتن، کسب آمادگی و هماهنگی میان نیروی هوایی آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در صورت وقوع جنگی جدید در این منطقه بود.

دراین کنفرانس، ژنرال "مایکل موزلی" فرمانده نیروی هوایی ستاد مشترک ارتش آمریکا تلاش کرد تا ارتباط آمریکا با متحدان عرب خود در منطقه خلیج فارس را مستحکم تر نماید تا در صورت نیاز، آمریکا بتواند بر کمک آنها تکیه کند.

به نوشته ساندی تلگراف، با هدف اجرای این برنامه، فرماندهان نیروی هوایی آمریکا در پنتاگون یک مرکز فرماندهی جنگ های هوایی را در امارات متحده عربی دایر کرده اند که خلبانان آمریکایی در این پایگاه سرگرم آموزش خلبانانان جنگنده های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هستند ؛ این پایگاه یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی آمریکا است که در ساخت آن از مرکز جنگهای هوایی آمریکا در نوادا الگو برداری شده است.

ساندی تلگراف می نویسد : کار آموزش خلبانان اماراتی با استفاده از جتهای آمریکایی انجام شده و خلبانان اردنی و اماراتی در آن حضور دارند.