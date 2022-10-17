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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

۱۶ بیمار جدید کرونایی در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند

۱۶ بیمار جدید کرونایی در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری شدند

مشهد ـ رئیس کمیته رسانه قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۱۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و در بیمارستان‌های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان کاشی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته، ۱۶ بیمارجدید مبتلا به کرونا شناسایی و در بیمارستان‌های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری شده‌اند و شمار کل بستری شدگان مبتلا به کرونا به ۸۰ بیمار رسیده است.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون ۲۱ بیمار بد حال مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی بستری و تحت درمان هستند.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در مناطق زیر پوشش این دانشگاه ثبت و گزارش نشده است.

کد مطلب 5610722

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