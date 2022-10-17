پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است.

وی اضافه کرد: در این مدت گاهی وزش باد، غبار محلی و طی صبحگاه در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: همچنین پیش بینی می‌شود از فردا تا پایان هفته در برخی از ساعات ضمن افزایش پوشش ابر در آسمان استان، به سرعت باد نیز طی ساعاتی افزوده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی تاکید کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در ساعاتی از بعدازظهر در سواحل جنوبی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.