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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۲۸

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

۵۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد زنجان اهدا شد

۵۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد زنجان اهدا شد

زنجان- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: در شش ماهه نخست امسال ۵۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در استان زنجان اهدا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صالحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در استان زنجان اهدا شده است.

وی ابراز کرد: حمایت از انسان‌های کم درآمد گفتمان اول کمیته امداد را تشکیل می‌دهد و ترویج فرهنگ خیر و احسان، در سطح جامعه به عنوان محور و گفتمان دوم باید تقویت شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه این استان خیرین بسیار زیادی دارد که همیشه در کارهای خیر پیشرو هستند، ابراز کرد: اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان تداوم دارد.

صالحی تاکید کرد: ۲۹ هزار نفر در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان زنجان هستند.

وی افزود: حدود ۱۶ میلیارد تومان ماهیانه مستمری به خانواده‌های تحت حمایت کمیته پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، ابراز کرد: حدود ۲۰۰ هزار خیر و ۱۷۶ مرکز نیکوکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همکاری می‌کنند.

کد مطلب 5610760

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