۵۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد زنجان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله صالحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در استان زنجان اهدا شده است.

وی ابراز کرد: حمایت از انسان‌های کم درآمد گفتمان اول کمیته امداد را تشکیل می‌دهد و ترویج فرهنگ خیر و احسان، در سطح جامعه به عنوان محور و گفتمان دوم باید تقویت شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه این استان خیرین بسیار زیادی دارد که همیشه در کارهای خیر پیشرو هستند، ابراز کرد: اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان تداوم دارد.

صالحی تاکید کرد: ۲۹ هزار نفر در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان زنجان هستند.

وی افزود: حدود ۱۶ میلیارد تومان ماهیانه مستمری به خانواده‌های تحت حمایت کمیته پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان، ابراز کرد: حدود ۲۰۰ هزار خیر و ۱۷۶ مرکز نیکوکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همکاری می‌کنند.