به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست صمیمی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان اصفهان که در هنرستان هنرهای تجسمی برگزار شد، اظهار داشت: هنر به معنای کمال آدمی است که فراست، کیاست و دانایی فرد را در بر دارد و این امر هنرمندان را از دیگران متمایز می‌کند.

وی با بیان اینکه هنر ابزار انتقال احساسات و عواطف به انسان است، افزود: هنرمندان با خلق آثار بدیع آنچه را همگان از درک و فهم آن عاجز هستند را روان و آسان می‌کند و از این رو به هر کسی نمی‌توان گفت هنرمند خوشبختانه در استان اصفهان در همه حوزه‌ها به ویژه هنرهای نمایشی، صنایع دستی، سخنرانی و سخنوری، سینما و تئاتر هنرمندان واقعی زیادی داریم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان با بیان اینکه امروز به حضور هنرمندان در میدان نیاز داریم، گفت: اخیراً ناآرامی‌هایی را در کشور داریم که گذر می‌کند و هر چند وقت یکبار این اتفاق می‌افتد اما نباید از برخی مسائل به راحتی گذشت و باید به آن توجه داشت.

وی با بیان اینکه در هر صحنه‌ای ممکن است اتفاقی که برای دختر اهل کردستان ممکن است برای هر فرد دیگری اتفاق بیافتد، گفت: اما باید فهمید که چه رابطه‌ای بین آتش زدن قرآن، آتش زدن پرچم و فوت این خانم وجود دارد؟

جان‌نثاری ادامه داد: باید توجه داشت که با سست کردن پایه‌های امنیت چه کسی سود می‌برد و چه کسی قرار است پس از آن امنیت را برقرار کند و چه دلیلی دارد که همه رسانه‌های دنیا این اقدام را حمایت کنند؟

امروز ما در جنگ رسانه‌ای قرار گرفته‌ایم

وی با تاکید بر اینکه امروز ما در جنگ رسانه‌ای قرار گرفته‌ایم، ابراز داشت: این در حالی است که طی ۲.۵ سال گذشته روند آموزش و همچنین معنویت تقریباً تعطیل بود و قرار گرفتن دانش‌آموزان در فضای مجازی بی در و پیکر برخی دیدگاه‌ها را تغییر داد که نگران کننده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان با بیان اینکه بد است که داشته‌های مثبت و مؤلفه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببریم، اضافه کرد: باید توجه داشت که ایران در هیچ دوره‌ای به کسی حمله نکرده و همواره مورد تعرض قرار گرفته و هر بار بخشی از این کشور جدا شده است و تنها در جنگ تحمیلی بود که ذره‌ای از خاک ایران جدا نشد.

اعتقادات و پشتوانه‌های مردمی مؤلفه‌های قدرت ما هستند

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ما از ۸۵ کشور دنیا اسیر داشتیم، گفت: اعتقادات و پشتوانه‌های مردمی مؤلفه‌های قدرت ما هستند و باید توجه داشت که بیش از ۹۹ درصد ازشهدا گفته‌اند ما برای اطاعت از رهبری و اعتقادات به جنگ با دشمن رفته‌اند.