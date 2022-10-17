محموله قاچاق پرندگان شکاری در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحسان موسوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی و هم افزایی صورت گرفته یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان و رصد اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی شهرستان و استان، دومین محموله پرندگان شکاری سال ۱۴۰۱ در استان بوشهر شامل یک بهله بالابان توسط پلیس آگاهی فراجا کنگان از یک دستگاه خودرو تویوتا سواری کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: متهمین این پرونده دستگیرشده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی ارجاع داده شد.

موسوی افزود: با دستگیری این دو نفر متهم با تحقیقات به عمل آمده و مشخص شدن ارتباط بین متهمین محموله اول و دوم کشف شده باند اصلی قاچاق پرندگان شکاری در استان بوشهر متلاشی شد.