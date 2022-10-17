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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۴

فرماندار اردکان مطرح کرد؛

برخورداری اتباع افغانستانی اردکان از حقوق شهروندی

برخورداری اتباع افغانستانی اردکان از حقوق شهروندی

یزد- فرماندار اردکان گفت: حقوق شهروندی پناهجویان افغانستانی که چندین دهه زندگی مسالمت آمیز با مردم این شهرستان داشته اند، محفوظ است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سبزواری، پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با اتباع افغانستانی اردکان با تاکید بر اینکه وحدت موجب سربلندی، عزت و افتخار می‌شود، اظهار داشت: از زمانی که افغانستانی ها به استان یزد مهاجرت کرده اند، چندین دهه می گذرد و اکنون نگاه مسئولان دیگر همچون نگاه میزبان و مهمان نیست و اتباع خارجی امروز جزئی از جامعه اردکان به شمار می روند.

فرماندار اردکان تصریح کرد: لازم است به این افراد امکانات آموزشی و فرهنگی داده شود و از طرفی زیرساخت های مناسب از جمله لوله کشی آب، فاضلاب و گازرسانی برای آنها فراهم شود تا آینده روشنی در پیش رو داشته باشند.

سبزواری خطاب به بزرگان افاغنه شهرستان اردکان تاکید کرد: فرهنگ، سنت و آداب و رسوم خود را حفظ کنید چرا که هویت شماست و هرگز نگاه تحقیر به آن نداشته باشید.

فرماندار اردکان در ادامه به ابتکار امام راحل اشاره کرد و گفت: در فاصله زمانی بین دو روایت میلاد پیامبر، هفته وحدت نامگذاری شد و این حرکت نکته بزرگی داشت که میان امت پیامبر جدایی وجود داشته باشد.

سبزواری اظهار امیدواری کرد: روز به روز شاهد کمرنگ شدن مشکلات باشیم و فضای آرامش برای اردکانی ها برقرار شود.

کد مطلب 5610799

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