به گزارش خبرنگار مهر، محمد کعب عمیر پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای کشاورزی شوش اظهار کرد: کشاورزان و زمین‌های شوش و کرخه توان و ظرفیت بالایی در کشت دارند. این دو شهرستان تأمین کننده اصلی محصولات استراتژیک کشاورزی کشور به شمار می‌روند.

وی گفت: تأمین حقابه مهمترین مطالبه و خواسته کشاورزان این دو منطقه از مسئولان امر است که با رفع آن ضمن تضمین امنیت غذایی کشور نیز مشکل اقتصادی و معیشتی کشاورزان و به تبع آن شمال خوزستان حل خواهد شد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس بر رفع حقابه شرکت‌های صنعتی شهرستان شوش تاکید کرد و افزود: میزان آب اختصاصی به شرکت‌های شوش جوابگوی فعالیت آنها نیست؛ بنابراین در صورت محقق نشدن حقابه موردنیاز شرکت‌های صنعتی شوش بی شک خسارت جدی به این واحدها وارد خواهد شد.

کعب عمیر در ادامه خواستار لایروبی رودخانه شاوور و ساماندهی شبکه توزیع آب کشاورزی شد و اظهار کرد: کانالهای سنتی و رودخانه شاوور در این شرایط بحرانی باید با هدف توزیع عادلانه آب کشت، افزایش کارایی و سرعت انتقال آب، جلوگیری از هدر رفت آن و آماده سازی بستر مناسب برای کشت پاییزه لایروبی و ساماندهی شوند.

وی همچنین به‌کارگیری نیروهای بومی شوش و کرخه در شرکت‌های بهره برداری از شبکه آبیاری را لازم دانست و تصریح کرد: حضور نیروهای متخصص، بومی و آشنا با منطقه جغرافیایی شوش و کرخه سبب تسهیل مدیریت توزیع عادلانه آب می‌شود که این امر نادیده گرفته شده است.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس ضمن گلایه و انتقاد از روند صدور مجوزهای و استعلامات برای احداث واحدهای تولیدی و صنعتی خواستار تسریع در این امر شد.