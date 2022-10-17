به گزارش خبرنگار مهر، هادی یگانه امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور لرستان در سال جاری جهش چشمگیری در زمینه جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی داشته است اظهار داشت: در سال جاری نسبت به سال گذشته، به طور میانگین رشد سه و نیم برابری را در زمینه پذیرش دانشجو در چهار مرکز دانشگاهی مجری رشته‌های تحصیلات تکمیلی سطح استان و شهرهای خرم آباد، بروجرد، الشتر، الیگودرز شاهد هستیم.

وی عنوان کرد: این افزایش صرفاً در رشته‌های قبلی بوده و با توجه به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه پیام نور لرستان به ویژه در حوزه برخورداری از اعضای هیئت علمی خبره، تجهیزات و فضای آموزشی، درخواست راه اندازی بیش از ۱۲ رشته کارشناسی ارشد تازه از طریق سامانه دفتر گسترش وزارت علوم در حال پیگیری است.

معاون دانشگاه پیام نور لرستان بیان داشت: این دانشگاه در راستای توسعه و تسهیل فرایند ارتباط دانشجویان و اساتید با جامعه و صنعت نسبت به راه اندازی مرکز رشد مشترک با پارک علم و فناوری استان اقدام کرده و تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص در شرف انعقاد با پارک علم و فناوری استان دارد.

یگانه تصریح کرد: در زمینه ایجاد ارتباط میان اساتید و پژوهشگران و ایجاد فضای تبادل علمی، دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد در نظر دارد که دومین دوره همایش ملی زبان‌های بومی زاگرس را در مرکز خرم‌آباد برگزار کند و در این خصوص مجوزهای لازم از سازمان مرکزی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و پایگاه استنادی جهان اسلام اخذ کرده است.