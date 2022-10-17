به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی هاشمی نژاد صبح دوشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: تحول خوبی در آموزش و پرورش استان بوشهر شکل گرفته و شاهد همکاری خوبی از سوی دیگر نهادها هستیم.

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: نهضت سوادآموزی جریان مهم فرهنگی است و باعث تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: ظرفیت‌های خوبی در حوزه سوادآموزی استان بوشهر وجود دارد به ویژه در زمینه تألیف کتب درسی که ظرفیت مهمی در استان داریم.

وی با بیان اینکه میزان باسوادی کشور از ۳۸ درصد به ۹۸ درصد رسیده است خاطرنشان کرد: در زمینه حذف افراد جامانده از تحصیل در استان بوشهر اقدامات لازم صورت گرفته است.

هاشمی نژاد با اشاره به اینکه سوادآموزی این افراد را رها نمی‌کند، تاکید کرد: در به در دنبال این افراد می‌گردیم و شرایط و امکانات مورد نیاز را برای این افراد فراهم می‌کنیم.