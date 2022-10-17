به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه با پلمب یک کارگاه غیرمجاز، چهار هزار لیتر سموم، کود و رنگ کشاورزی تقلبی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان خرم آباد کشف شد.

سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان در این رابطه اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۵ خرم آباد با اشراف اطلاعاتی از تولید سموم کشاورزی تقلبی در یک کارگاه غیرمجاز مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات و بررسی‌های اولیه مشخص شد افرادی در خرم آباد با راه‌اندازی کارگاهی اقدام به تولید سموم تقلبی با برندهای مختلف جعلی می‌کردند و آنها را با روش‌های مختلف در استان به فروش می‌رسانند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند، گفت: در بازرسی از آن کارگاه چهار هزار لیتر انواع مختلف سموم، کود و رنگ کشاورزی غیرمجاز و تقلبی و همچنین تعداد زیادی لیبل چاپی و پت جعلی کشف شد.

سردار الهی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۱۰ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: کارگاه مربوطه پلمب و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، عنوان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند با تولید اقلام تقلبی سلامتی مردم را تهدید کنند.