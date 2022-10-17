کشف محموله هروئین در گناوه/ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین احمدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از شرق کشور به استان بوشهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: در همین رابطه دو اکیپ از مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گناوه در دو عملیات پلیسی جداگانه سه خودرو مشکوک به حمل مواد مخدر را توقیف کردند و چهار متهم را دستگیر در این ارتباط دستگیر شدند.

سرهنگ احمدی بیان داشت: در بازرسی از خودروهای توقیفی هشت کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی گناوه گفت: متهمین دستگیر شده تحویل مرجع قضائی ذی صلاح شدند.