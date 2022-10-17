هدف از اشراف به دست آوردن نتایج ملموس و اثربخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در آئین اختتامیه جشنواره مالک اشتر اشراف فرماندهی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: مسئله اشراف ضرورت دارد چون بدون برخورداری از اشراف کامل و درست، مدیریت مجموعه به درستی صورت نمی‌گیرد. کسی که بخواهد بدون اشراف مدیریت کند مثل راننده‌ای است که با چشم بسته می‌خواهد در جاده پُرپیچ و خم رانندگی کند و نتیجه این اقدام چیزی غیر از سقوط نیست.

وی افزود: مگر می‌شود با چشمان بسته مدیریت کرد و انتظار به دست آوردن نتایج با چشمان باز را داشت؟ این مورد حتی در قرآن هم گفته شده است. محال است کسی بدون اشراف کامل بر مجموعه خود بتواند مدیریت موفقی داشته باشد. آگاهی به وضعیت مطلوب و موجود از دیگر مواردی است که در اشراف باید به آن توجه کرد. ما باید بدانیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: وضعیت موجود و مطلوب باید به درستی شناسایی و براساس آن راهبرد تنظیم شود. شناسایی نقاط ضعف و قوت هم مسئله بسیار مهمی است. ما باید پس از بررسی‌ها، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم. بازشناسی موضوعات هم جزو فواید اشراف است اما این مسئله نیازمند تعیین اولویت است؛ بنابراین باید موضوعات را شمارش، مقایسه و مهم‌ترین‌ها را مشخص کنیم و این زمانی رخ می‌دهد که مدیر اشراف داشته باشد.

حجت‌الاسلام محمدحسنی تصریح کرد: هدف از اشراف، به دست آوردن نتایج محسوس، ملموس و اثربخش است. البته اشراف اثربخش شاخصه‌هایی دارد. این شاخصه‌ها «فراگیری اشراف نسبت به همه چیز، همه کس، در همه زمان‌ها، در همه یگان‌ها در همه مکان‌ها»، «توجه به نتیجه محوری در کنار اقدام محوری»، «اهتمام ویژه به دیده‌ها در کنار شنیده‌ها»، «واقعیت محوری در کارکردها، راهکارها و راهبردها»، «استفاده از شیوه‌های خلاقانه، نوآوری و سنت‌شکنی» و «کشف به موقع مسائل و حل به موقع‌آنها» هستند.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند اشراف باید پیش چشمان ما به مثابه صفحه نمایشی باشد که با یک نگاه بفهمیم از صدر تا سرپنجه چه می‌گذرد؛ بنابراین اشراف موثر باید به توان تحلیل درست یافته‌ها در یک نگاه کمک کند.