قوانین حوزه بهداشت محیط نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس رضائیان زاده ظهر دوشنبه در همایش روز جهانی بهداشت محیط با تاکید بر نقش بسیار مؤثر کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در سلامت جامعه گفت: بحران همه گیری کووید ۱۹ نمونه بارزی از این حضور پر رنگ است که بی شک کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط یکی از ارکان اصلی موفقیت کشور در مبارزه با این مهمان ناخوانده بودند و ایثارگری‌های این افراد در همه گیری کرونا، برای همیشه در یاد و خاطره مردم باقی می‌ماند.

او اضافه کرد: گروه بهداشت محیط در تمام دوران فعالیت خود به دلیل ارتباط با موضوع معیشت و کسب و کار مردم؛ هم کانون توجه و هم چالش بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تصمیم گیری های قانونی و در بر گیرنده سلامت جامعه، در برخی موارد مورد پسند ارباب رجوع نیست که کارشناسان و بازرسان این حوزه باید همواره با صبر و تحمل نسبت به توجیه مراجعه کننده اقدام کنند.

دکتر رضائیان زاده با اشاره به پیچیدگی برخی قوانین بالادستی در این حوزه گفت: لزوم بازبینی این قوانین برای کاهش چالش‌های موجود، از اولویت‌های مدیریت گروه سلامت محیط و در حال پیگیری است.

او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، کارشناسان و بازرسان سلامت محیط تمام تلاش خود را برای همراهی و همکاری با اصناف خواهند داشت تا دغدغه‌های مردم کاهش یابد؛ اما باید به این موضوع توجه شود که حفظ سلامت مردم، خط قرمز حوزه بهداشت محسوب می‌شود.