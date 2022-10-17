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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۸

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

قوانین حوزه بهداشت محیط نیازمند بازنگری است

قوانین حوزه بهداشت محیط نیازمند بازنگری است

شیراز - معاون بهداشت علوم پزشکی شیراز گفت: قوانین پیچیده بهداشت محیط باعث نگرانی بازرسان و مردم می شود به همین دلیل با توجه به شرایط اقتصادی موجود اصناف، باید قوانین بازنگری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس رضائیان زاده ظهر دوشنبه در همایش روز جهانی بهداشت محیط با تاکید بر نقش بسیار مؤثر کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در سلامت جامعه گفت: بحران همه گیری کووید ۱۹ نمونه بارزی از این حضور پر رنگ است که بی شک کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط یکی از ارکان اصلی موفقیت کشور در مبارزه با این مهمان ناخوانده بودند و ایثارگری‌های این افراد در همه گیری کرونا، برای همیشه در یاد و خاطره مردم باقی می‌ماند.

او اضافه کرد: گروه بهداشت محیط در تمام دوران فعالیت خود به دلیل ارتباط با موضوع معیشت و کسب و کار مردم؛ هم کانون توجه و هم چالش بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تصمیم گیری های قانونی و در بر گیرنده سلامت جامعه، در برخی موارد مورد پسند ارباب رجوع نیست که کارشناسان و بازرسان این حوزه باید همواره با صبر و تحمل نسبت به توجیه مراجعه کننده اقدام کنند.

دکتر رضائیان زاده با اشاره به پیچیدگی برخی قوانین بالادستی در این حوزه گفت: لزوم بازبینی این قوانین برای کاهش چالش‌های موجود، از اولویت‌های مدیریت گروه سلامت محیط و در حال پیگیری است.

او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، کارشناسان و بازرسان سلامت محیط تمام تلاش خود را برای همراهی و همکاری با اصناف خواهند داشت تا دغدغه‌های مردم کاهش یابد؛ اما باید به این موضوع توجه شود که حفظ سلامت مردم، خط قرمز حوزه بهداشت محسوب می‌شود.

کد مطلب 5610848

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