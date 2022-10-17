مدیریت جهادی از الزامات موفقیت در سازمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در دوازدهمین جشنواره مالک اشتر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ضمن تبریک ایام ربیع‌الاول و سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به تعریف سازمان موفق گفت: سازمان موفق، سازمانی است که با استفاده از امکانات و منابع در اختیار در یک بازه زمانی، ماموریت و وظایف را به خوبی انجام دهد. سازمان موفق همچنین باید در محیط رقابتی موفق باشد و رضایت ذی‌نفعان را به همراه داشته باشد.

وی درباره الزامات یک سازمان موفق اظهار داشت: نیروی انسانی کیفی، مومن، متعهد، سالم، باروحیه، آموزش‌دیده و بامهارت، از جمله الزامات یک سازمان موفق است. دومین نیاز یک سازمان موفق اشراف اطلاعاتی است. فرآیند انجام کار، منابع، امکانات و آموزش به‌روز نیروها از دیگر الزامات یک سازمان موفق است.

معاون هماهنگ کننده ارتش بزرگترین آفت مدیریت را روزمرگی دانست و تصریح کرد: بدون برنامه و نقشه راه حرکت کردن، بزرگترین آفت برای یک سازمان است. جسته و گریخته و بدون چشم انداز کار کردن، سازمان را به موفقیت نمی‌رساند. سازمان‌ها همچنین باید قابلیت انعطاف مطابق با شرایط روز و تحرک لازم را داشته باشند. کارهای ستادی همیشه سازمان را به نتیجه نمی‌رساند، گاهی یک کار میدانی اثرگذار، تحرک سازمان را به اثبات می‌رساند.

وی افزود: انضباط مالی در موفقیت یک سازمان بسیار اثرگذار است، اینکه چطور از منابع مالی استفاده شده یکی از موارد تاثیرگذار در موفقیت سازمان است. کم کردن تخلفات و به نزدیک صفر رساندن آنها باید در سازمان موفق نمایان باشد.

امیر دریادار سیاری در ادامه با بر شمردن دیگر الزامات یک سازمان موفق گفت: ارتباطات مناسب و تعاملات مثبت با دیگر سازمان‌ها، هماهنگی‌های داخلی و خارجی، هم‌افزایی، کارآمدی و چابکی از دیگر مواردی است که منجر به موفقیت یک سازمان می‌شود.

وی افزود: شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری و شایسته‌گماری از اصول موفقیت در سازمان است و تکیه بر آدم‌های ناشایست و ناکارآمد سازمان را به نتیجه نمی‌رساند. الزام این روزهای ما مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی هم یک تکلیف است نه یک وظیفه. در مدیریت جهادی تکلیف‌گرایی به جای وظیفه‌گرایی وجود دارد.

وی درباره اشراف اطلاعاتی در یک سازمان گفت: فرمانده و مدیری که قصد دارد این الزامات را برای موفقیت سازمان خود به کار ببرد، باید شناخت محیطی داشته باشد. مدیر و فرمانده باید در داخل سازمان خود ضعف‌ها و قدرت‌ها را شناسایی کنند تا با استفاده از قدرت‌های داخل سازمان، ضعف‌ها را برطرف کنند. مدیران باید در محیط‌های خارج سازمان تهدیدها و فرصت‌ها را شناسایی کنند. مدیری که بتواند تهدید را به فرصت تبدیل کند، سازمان را به سوی موفقیت خواهد برد. مدیر با شناخت محیط به اشراف اطلاعاتی می‌رسد و می‌تواند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کند. در نهایت یک مدیریت باید بتواند سازمان را از وضع موجود به وضع مطلوب برساند.

امیر دریادار سیاری خاطرنشان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با توجه به گزارش‌ها، اقدامات و اثربخشی فعالیت‌ها از اشراف خوبی برخوردار است و این وضعیت قابل تقدیر است.